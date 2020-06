Jubiläum : Trier-Land verschiebt Feier auf das Jahr 2021

Trier/Welschbillig Das Kulturleben in Trier-Land sollte im Jahr 2020 geprägt sein von der Veranstaltungsreihe zum 50-jährigen Bestehen der Verbandsgemeinde (VG). Geplant waren ein Tag der offenen Tür am Verwaltungssitz in Trier, ein grenzüberschreitendes Picknickkonzert, ein großer Aktionstag der Feuerwehr Trier-Land, eine Pool-Party im Kylltalbad Kordel und vieles mehr.

Ziel ist es, die vielfältigen Aufgabenbereiche einer VG transparent zu machen und für alle Altersklassen ansprechende Angebote zu entwickeln.