Gesundheit: 54-Millionen-Euro-Bettenhaus: Ein Blick auf die Arbeiten an Triers größtem Neubau

54-Millionen-Euro-Bettenhaus: Ein Blick auf die Arbeiten an Triers größtem Neubau

Exklusiv Trier-Nord 54 Millionen Euro kostet das neue Bettenhaus St. Martinus auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses Trier. Der riesige Rohbau ist bald fertig. Der TV durfte exklusiv hinter den Baustellenzaun schauen.

Baustellen gehören in großen Krankenhäusern zum Alltag. Nicht immer werden aber Großprojekte wie das neue Bettenhaus St. Martinus auf dem Gelände der Barmherzigen Brüder Trier realisiert, ohne dass die Öffentlichkeit viel davon mitbekommt. „Mit einer Investitionssumme von 54 Millionen Euro ist es die größte Baumaßnahme hier seit 1978“, weiß Regionalleiter Bruder Peter Berg. Gemeinsam mit Christian Weiskopf ist er für die strategische und operative Entwicklung des Brüderkrankenhauses innerhalb der BBT-Gruppe verantwortlich. „Ohne diesen Bau könnten wir unsere Zielplanung für die nächsten 15 Jahre nicht einhalten“, ergänzt dieser.

Gemeinsam mit dem Hausoberen Markus Leineweber und dem Reporter des Trierischen Volksfreunds lassen sich die Verantwortlichen für die 632 Planbetten große Klinik der Schwerpunktversorgung von Projektleiter Marcus Schuh durch den Rohbau des riesigen Gebäudes führen. Bis zu 110 Handwerker arbeiten hier gleichzeitig. Auf allen Etagen wird gehämmert, gebohrt und geschraubt. Vom Keller bis zur zweiten Etage ist bereits die Anordnung der Zimmer zu erkennen. Bevor auch darüber die Patienten-, Behandlungs- und Diensträume gebaut werden können, müssen kilometerlange Strom- und Datenkabel, Be- und Entlüftungsrohre, Wasser- und Abwasserohre und alles Weitere eingebaut werden, was später einmal in den Wänden, unter doppelten Böden und hinter abgehängten Decken verborgen sein wird.