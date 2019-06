Trier : Fünf Kilometer für einen  Baum

Trier 58 Radler fahren 819 Runden und sammeln dabei Spenden für das karge Hochland von Bolivien.

In die Pedale treten und damit gleichzeitig etwas Gutes tun: Diese Gelegenheit bot sich beim Radkurs rund um den Trierer Dom im Rahmen des Stadtradelns.

Für fünf gefahrene Runden, also ungefähr fünf Kilometer, soll ein Baumsetzling in Bolivien gepflanzt werden. Dieses Jahr wird mit der Aktion ein Wald in Patacamaya gefördert und das Ergebnis ist stark: 58 Radler sind 819 Runden um den Rom gefahren und haben damit mindestens 164 Setzlinge „erfahren“. Der Leiter der Diözesanstelle Weltkirche, Ludwig Kuhn, geht davon aus, dass „durch weitere Sponsorengelder ein höherer Betrag erwartet werden kann“.