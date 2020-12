Statistik : Corona: 62 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Corona: 62 Neuinfektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Mittwoch 62 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – 23 mehr als Mittwoch vergangener Woche. Diese verteilen sich wie folgt: 32 aus dem Landkreis und 30 aus der Stadt Trier.

Die Zahl der seit dem 11. März nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Menschen steigt auf 2661 (1026 in der Stadt Trier und 1635 im Landkreis Trier-Saarburg).

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Stadt Trier bei 76,2 und im Landkreis bei 87,7 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner.

Die Zahl der Infizierten ist wieder gestiegen und liegt aktuell bei 402 Menschen, 264 im Landkreis und 138 in der Stadt Trier – 46 mehr als gestern. 25 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt Trier befinden sich in stationärer Behandlung, 17 hiervon im Corona-Gemeinschafts­krankenhaus in Trier und vier im Kreiskrankenhaus Saarburg.