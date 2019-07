Traditionsfest : Friede, Freude, Moselfest

Köpfe des 64. Zurlaubenr Heimatfestes (Moselfest), das vom 12. bis 15. Juli 2019 gefeiert wird (von links): Peter Kretzschmer (KG Wieweler), Christian Reichert (MGV Zurlauben), Thomas Borsch (Gebietsverkaufschef Hauptsponsor Bitburger) und Matthias Sonnen (Programmmacher). Foto: Roland Morgen. Foto: Roland Morgen

Trier-Nord Nach dem Ausnahmezustand im vergangenen Jahr sind alle Veranstaltungspartner wieder in einem Boot.

Pressekonferenz im Vorfeld des Zurlaubener Heimatfestes (12. bis 15. Juli) – in der Gaststätte New Minton’s. Damit ist bereits beim Eintreffen der Einladungsmail klar: Bei der 64. Auflage des Moselfests, wie die Traditionsfete am Zurlaubener Ufer auch genannt wird, sind alle Protagonisten wieder an Bord. Denn das New Minton’s ist eine der acht Gaststätten von Matthias Sonnen (64), und der war im vergangenen Jahr überraschend ausgestiegen. Folge: Weil Sonnen nicht wie üblich das Musikprogramm beisteuerte, musste auf die Schnelle ein Plan B her. Der funktionierte bei bestem Wetter auch mit weniger bekannten Bands und nur einer statt zwei Bühnen, aber für das sonntägliche Electronic-River-Festival fand sich auf die Schnelle kein adäquater Ersatz.

In diesem Jahr soll es nun wieder ein Fest der bewährten Art geben. Und so sitzt Sonnen mit auf dem Podium und freut sich, dass die Dissonanzen vom vergangenen Jahr kein Thema mehr sind. Über die Gründe wird auch nicht mehr gesprochen. Nur so viel: Sie seien wirtschaftlicher Natur gewesen, für die weitere Zusammenarbeit seien einvernehmlich Kompromisse erzielt worden. Was übersetzt ungefähr so viel heißt: Sonnen bekommt für die von ihm betriebenen Gastrostände die attraktiven Stellplätze, die es ihm ermöglichen, ein attraktives Musikprogramm zu finanzieren.

Info II Livemusik, Feuerwerk und Electronic River Das 64. Zurlaubener Heimatfest (auch bekannt als Moselfest) beginnt offiziell am Freitag, 12. Juli, 18.30 Uhr, mit dem Fassanstich auf der großen Bühne. Auf der kleinen Bühne (nahe der Kaiser-Wilhelm-Brücke) treten unter anderem die Zalawener Duckentcher auf (Freitag und Montag 19.30 Uhr). Das Feuerwerk wird am Samstag um 23 Uhr gezündet. Programm auf der großen Bühne: Freitag: 20 Uhr The Mules, 22 Uhr Gooseflesh Samstag: 20 Uhr Nico Mono, 24th Frame Sonntag: 13 bis 24 Uhr Electronic River Festival mit Moonbootica, Niko Schwind, Juliet Sikora, Hillmann & Neufang, Bruno, Schön im Wald, Benjamin Pauken, DJ Vibe-a-lot und anderen. Montag: 20 Uhr Hip-Hop-Monday mit Frauenarzt (DJ Set), Dane, DJ Kino und DJ Greg Santana.

info I Zurlaubener Ente lebt, Bagatelle wieder da Rechtzeitig zum Heimatfest ist das Gastro-Angebot in Zurlauben (acht Lokale) wieder komplett. Nach anderthalbjährigem Leerstand hat das Restaurant Bagatelle wiedereröffnet. An der Spitze des Teams: Geschäftsführer Faousi Kamoun und Chefkoch Christian Kaiser. Nur wenige Wochen geschlossen war die Ente in Zurlauben. Nach der Übernahme durch Goran Kajic, der bereits das Restaurant Croatia betreibt, geht es auch dort weiter.

Das sieht zum einen das Comeback von Electronic River (Sonntag) vor und wartet am vierten und letzten Festtag (Montag) mit einem neuen Konzept auf. Der HipHop-Monday mit Headliner Frauenarzt, Rapper aus Berlin, soll dafür sorgen, dass sich nicht bereits um 23 Uhr Leere auf der Festmeile breitmacht.

Weitere Neuerung: Die Veranstaltervereine (Karnevalsgesellschaft Wieweler 1911 und Männergesangverein Zurlauben 1896) haben „zur besseren und sichereren Planung“ eine eigene Firma gegründet, die Festausschuss Zalawen 2019 Unternehmergesellschaft. Damit werde gewährleistet, dass die traditionelle und ehrenamtliche Organisation und Ausrichtung des Festes erhalten bleibt, „aber in zeitgemäßen, modernen und gesicherten Strukturen abläuft“, betonen die beiden Geschäftsführer der UG, Christian Reichert (45) vom MGV und Peter Kretzschmar (44) von den Wiewelern.

Köpfe des 64. Zurlaubener Heimatfestes (Moselfest), das vom 12. bis 15. Juli gefeiert wird, vor der Festmeile. Von links: Peter Kretzschmar (KG Wieweler), Christian Reichert (MGV Zurlauben), Thomas Borsch (Gebietsverkaufschef Hauptsponsor Bitburger) und Matthias Sonnen (Bühnenbetreiber). Foto: Roland Morgen