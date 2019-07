Traditionsveranstaltung : 64. Zurlaubener Heimatfest startet gemütlich

Foto: Roland Morgen

Trier-Nord Wetterberuhigung und keine besonderen Vorkommnisse: Die 64. Auflage des Zurlaubener Heimatfestes startet in gemütlicher Stimmung.

„Kommt ihr mit zum Moselfest?“ „Wir wollten eigentlich zum Zurlaubener Heimatfest“ – Zwei Gruppen von Neu-Trierern die an der Uni und an der Hochschule studieren, wussten am frühen Freitagabend auf dem Hauptmarkt nicht so recht, wohin. Der zufällig vorbeikommende TV-Reporter konnte helfen: Moselfest und Zurlaubener Heimatfest sind ein und dasselbe. Die einen sagen halt so dazu, die anderen so.

Also auf zur Kaiser-Wilhelm-Brücke, an deren City-seitigem Kopf die bis zum alten Kabinenbahn-Gelände reichende Festzone beginn. Mittendrin der neue gestaltete Zurlaubener Uferdamm.

Das kollektive Feiern der Studis dürfte gemütlich verlaufen sein, genau so wie die allgemeine Stimmung am Auftakttag des Festes war. Der ergiebige Regen am späten Nachmittag hatte viele Auswärtige davon abgehalten, nach Trier zu fahren. Auch wenn es am Abend trocken und angenehm mild blieb: Der Andrang war sehr übersichtlich. Statt des sonst üblichen Gedränges herrschte fröhliche Entspanntheit. Besondere Vorkommnisse? Fehlanzeige!

Für die passende Livemusik sorgten die Lokalmatadoren Zalawener Duckentcher auf der kleinen Bühne sowie die Bands The Mules und Gooseflesh auf der Hauptbühne.