Schulabschluss : 68 junge Frauen legen Abitur am Angela-Merici-Gymnasium ab

Gut, dass es dieses Gruppenfoto aus der Zeit vor den Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie gibt. Die Aufnahme der Abiturientia 2020 des Angela-Merici-Gymnasiums Trier stammt vom letzten Schultag im Februar. Foto: Sinan Narin

Trier „Bohemian Rhapsabi – Queens: 13 Jahre under pressure“ (unter Druck): Unter diesem Motto – angelehnt an den Nummer-eins-Hit der britischen Rockband Queen aus den 70ern – haben 68 junge Frauen das Abitur am Bischöflichen Angela-Merici-Gymnasium Trier abgelegt.



Sehr ungewohnt und äußerst bedauerlich ist laut der Schule die Tatsache, dass die Abiturentlassfeier aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht wie geplant stattfinden konnte. Nichts desto weniger möchten wir allen Abiturientinnen 2020 herzlich gratulieren:

Adams, Viktoria Pia; Agostini, Janina; Andries, Anne-Sophie; Aubart, Mara Elica; Beyenburg-Weidenfeld, Theresa; Brunner, Kim-Sophia; Cloos, Marah; Dahm, Lara Madeleine; Dammeier, Emma; Dieck, Luisa; Dietzen, Sophia Agnes Josephine; Dixius, Elena Marie; Faß, Leonie Karla; Firmenich, Luisa Francesca; Fisch, Hannah; Fischer, Ruby Kay Lucy; Fries, Thérésa Marie; Geist, Paula Sophie; Goderniaux, Gwendy Berthe Catherine; Götten, Lilly; Grandelaude, Marie Juliane; Heid, Tabea Anna; Held, Jennifer; Hense, Katja Monika Gertrud; Herberich, Madeleine; Herberich, Odile; Herzog, Elena Liane; Heumüller, Nele Jenna; Hildebrandt, Nicole; Hurth, Jessica; Jager, Luisa; Jansen, Maya Maria; Jeitner, Emma Louise; Jung, Julia; Kettermann, Franziska Marie; Knauf, Judith Felicitas Maria; Koster, Elena; Kühn, Annika; Lauer, Giovanna; Lehnertz, Celina; Link, Katharina; Lorenz, Louisa; Meyer, Marie Christiane; Mischtian, Lea; Müller, Pauline Marie; Neu, Lena; Ott, Anne Franziska; Pauli, Sarah; Pitz, Hannah; Quack, Lisa Chiara; Reckinger, Laura-Marie; Reh, Lea; Rosar, Josefine; Schäfer, Alina; Schmitt, Hannah Marie; Schneider, Lea Marie; Schreiner, Larissa; Stein, Teresa; Tacke, Lavinia Balbina Ursula; Tapp, Sophie; Theis, Nicola Marie; Trierweiler, Anika; Trosky, Daniela; Trunk, Alba Sophie; Tuneke, Lea; Weber, Anna Franziska; Wonnebauer, Franziska Rose; Zonker, Elisa Kristin.