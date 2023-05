Einzelhandel in der Region Viermal gleichzeitig verkaufsoffener Sonntag

„Nein. An eine solche Konstellation kann ich mich wirklich nicht erinnern“, sagt Jennifer Schaefer (44). Und sie muss es es wissen. Seit gut 20 Jahren organisiert die Geschäftsstellenleiterin der City-Initiative Trier CIT) die verkaufsoffenen Trierer Sonntage. In der Regel vier jährlich. Triers zweiter offener Sonntag 2023 ist am 7. Mai. Aber er ist nicht der einzige in der Region. Auch in Schweich, Wittlich und Bitburg öffnen dann Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Eine Konstellation, die Fragen aufwirft: Gab es keine Absprache, oder macht man sich bewusst gerne auf engem Raum gegenseitig Konkurrenz?