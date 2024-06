Jubiläumsveranstaltung in der Trierer Innenstadt Trier als Musikmetropole zum Jubiläum: 99 Chöre beim „Chorzauber“-Festival

99 Chöre, Chorvereine und Ensembles aus der Region beteiligten sich in Trier an einem Festival. Ihre Melodien waren in der ganzen Stadt zu hören. Auf mehreren Bühnen zwischen Porta Nigra und Viehmarkt, in der Innenstadt und dem Palastgarten sangen die rund 2500 Sänger und Sängerinnen ihre Lieder. Auf drei Bühnen im Freien im Brunnenhof, auf dem Hauptmarkt und dem Kornmarkt sowie drei Bühnen in den Kirchen St. Antonius und St. Gangolf und der Europahalle folgten die Chöre einem geplanten Programmablauf. Spontan wurde es an zehn ausgewiesenen Chorspots, an denen die Gruppen ohne festes Programm frei sangen und dabei die ganze bunte Vielfalt der Chormusik einem breiten Publikum vorstellten.