Mit 86 Jahren gekrönt Marlene Broßat — weit mehr als nur Zewens Erdbeerkönigin

Trier-Zewen · Mit 86 Jahren Erdbeerkönigin werden? Was ungewöhnlich klingt, ist für Marlene Broßat Realität. Wie es dazu kam und warum das Leben in Zewen nicht immer so gut zu ihr war.

29.07.2024 , 07:42 Uhr

Marlene Broßat ist Zewens neue Erdbeerkönigin. Foto: Lena Wunn

Von Lena Wunn