Coronavirus : 8600 Menschen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sind schon geimpft

8600 Menschen in Trier und im Kreis Trier-Saarburg sind schon geimpft

Stadt und Kreis sind zufrieden mit den bisherigen Impfungen gegen das Coronavirus. Fast alle Senioreneinrichtungen wurden nun durchgeimpft.

Seit dem 31. Dezember 2020 wird in Seniorenheimen in der Stadt Trier und des Landkreises geimpft. Bewohner/innen und Mitarbeitende erhielten oder erhalten die erste Impfung gegen das Coronavirus. Zwischenzeitlich wurden auch die Krankenhäuser durch das Land mit Impfstoff für ihre Ärzte und das Pflegepersonal beliefert. Und seit dem 7. Januar erhalten die Über-80-Jährigen sowie Angehörige der Impfkategorie 1 ihre erste Impfung.

Nach zwei Wochen ziehen Stadt und Landkreis eine sehr positive Bilanz: Landrat Günther Schartz und der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe zeigen sich erfreut, dass bisher alles gut läuft, sowohl im Impfzentrum als auch bei den mobilen Impfteams. „Die Impfungen sind für uns alle ein großer Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität, besonders für die Bewohnerinnen und Bewohner unserer Pflegeeinrichtungen, die große Einschränkungen hinnehmen mussten und besonders betroffen sind von den Folgen der Pandemie“, so Schartz und Leibe.

Schartz und Leibe dankten allen Helfern des Impfzentrums, der Impfteams und in den Einrichtungen, die es möglich gemacht haben, dass – bis auf zwei Einrichtungen, die in der kommenden Woche folgen – innerhalb von zwei Wochen in nahezu allen Einrichtungen geimpft werden konnte. „Hier wurde hart gearbeitet, von den Impfkoordinatoren angefangen, über Ärzte, Apotheker, Sanitäter, Feuerwehrleuten bis hin zu vielen weiteren Helfern.“ Der Erfolg der bisherigen Impfungen sei eine Gemeinschaftsleistung beider Kommunen, aber auch vieler Einrichtungen.