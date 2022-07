Der Renner in Trier: Der Weinstand auf dem Hauptmarkt hat sich zu dem Treffpunkt in der Innenstadt entwickelt. Jeden Tag genießen dort von morgens bis lange wenn es dunkel ist „Milliuuuunen“ Menschen Wein und Gespräche. Und das geht so weiter bis November – dann schließt er. Foto: TV/Rainer Neubert