Gesundheit : Coronavirus: 90 weitere Infektionen in Trier und im Landkreis Trier-Saarburg

Trier/Saarburg 90 weitere Infektionen mit dem Coronavirus sind dem Gesundheitsamt Trier am Freitag gemeldet worden – 68 aus dem Landkreis Trier-Saarburg und 22 aus der Stadt Trier. Dies sind 13 mehr als Freitag vor einer Woche.

25 Patientinnen und Patienten aus dem Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts werden stationär behandelt – fünf weniger als am Donnerstag. Die Zahl der aktuell Infizierten steigt auf 809 Personen – 40 mehr als gestern. Diese verteilen sich wie folgt: 575 im Landkreis und 234 in der Stadt.

Ab Mittwoch soll das gemeinsame Impfzentrum wieder den Betrieb aufnehmen. Dies wird in der Anfangsphase vorrangig durch Mitarbeitende der Stadtverwaltung und der Kreisverwaltung sichergestellt. Darüber hinaus unterstützen immer mehr Mitarbeitende die Kontaktpersonennachverfolgung im Gesundheitsamt oder arbeiten aufgrund der Homeoffice-Pflicht vermehrt von zuhause. Vor diesem Hintergrund sowie aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen, können ab Mittwoch, 24. November, Bürger­innen und Bürger nur mit einem vorab vereinbarten Termin das Bürgerbüro und die Fachämter aufsuchen. Termine können telefonisch oder per E-Mail vereinbart werden. Für das Bürgerbüro ist eine Vereinbarung unter www.trier-saarburg.de/buergerbuero möglich.

Der Impfbus steht am Freitag, 26. November, von 9 bis 17 Uhr auf dem Rathausplatz Konz. Auf dem Kornmarkt in Trier steht der Bus am Sonntag, 28. November, von 9 bis 17 Uhr. An diesem Tag steht ein weiterer Bus von 11 bis 15 Uhr vor der Kulturhalle Reinsfeld.