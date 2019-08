Stadtentwicklung : Die Familie Krass baut 92 neue Wohnungen in Trier-West

Trier-West Die Familie Krass investiert auf dem ehemaligen Fabrikgelände der Firma Feuerstein an der Luxemburger Straße.

(r.n.) Die Abrissarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Eisengießerei und Maschinenfabrik August Feuerstein an der Luxemburger Straße in Trier-West sind in vollem Gange. Darüber hat der Trierische Volksfreund am Dienstag berichtet. Die Frage zu dem Investor ist nun aufgeklärt. Auf eine Anfrage unserer Redaktion hat René Krass, Mitinhaber und Geschäftsführer von Optik Krass mit Hauptsitz in München geantwortet. Demnach ist die Familie Krass der Investor und plant dort den Bau von insgesamt 92 neuen Wohnungen.