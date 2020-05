Virusinfektion : 94-jährige Patientin stirbt im Trierer Corona-Krankenhaus

Trier Laut Gesundheitsamt Trier ist eine 94-jährige Frau aus dem Landkreis Trier-Saarburg am Samstagabend im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Infektion auf zehn.

Am Wochenende wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Fall einer Infektion mit dem Sars-Cov-2-Erreger gemeldet. Damit gelten aktuell im Landkreis sieben Menschen als infiziert, in der Stadt Trier drei. Davon befinden sich zwei Patienten in stationärer Behandlung im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier.