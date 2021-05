Verkehr : Baustelle an der A 602 am Trierer Verteilerkreis

Trier Wegen der Beseitigung von Ausführungsmängeln am Brückenbauwerk am Verteilerkreis Trier-Nord kommt es ab Montag zu Verkehrsbehinderungen an der Autobahn A 602. Das teilt die Autobahn GmbH mit. Von Montag, 31. Mai, bis Sonntag, 6. Juni, erfolgen die Vorarbeiten zur Einrichtung der erforderlichen Baustellenverkehrsführung.

Am Sonntag, 6. Juni, wird die A 602 von 7 bis 17 Uhr stadteinwärts voll gesperrt und der Verkehr durch den Verteilerkreis umgeleitet. Im Anschluss wird er auf die Richtungsfahrbahn Trier übergeleitet. Dort steht den Verkehrsteilnehmern während der mehrwöchigen Brückenbauarbeiten jeweils ein verengter Fahrstreifen je Richtung zur Verfügung. Die Bauarbeiten seien notwendig, da während Instandsetzungsarbeiten Materialprobleme festgestellt worden seien. Um den Verkehr bis zur Klärung der Ursache nicht unnötig zu beeinträchtigen, sei die Fahrbahndecke nur provisorisch hergestellt worden. Es sei nun erforderlich, Abdichtung und Fahrbahnbeläge komplett zu erneuern.