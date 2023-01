Aufführung : A Festival of Nine Lessons and Carols im Trierer Dom

Festival of Nine Lessons and Carols des AMG Trier. Foto: Sinan Narin

Trier Das Bischöfliche Angela-Merici-Gymnasium Trier (AMG) lädt am Samstag, 7. Januar, um 18 Uhr, zu „A Festival of Nine Lessons and Carols“ in die Hohe Domkirche Trier ein. Dabei handelt es sich um einen traditionellen Weihnachtsgottesdienst, der vor allem in englischsprachigen Raum begangen wird.