Verkehr : Autobahn am Sonntag gesperrt

An der A1 bei Föhren wird gebaut. Und am Sonntag wird die Fahrbahn Richtung Wittlich komplett gesperrt. Foto: TV/Christian Moeris

Die Autobahn zwischen Trier und Wittlich muss am Sonntag gesperrt werden. Und am Verteilerkreis in Trier-Nord wird ebenfalls gebaut.