Stau und Sperrung Unfall mit vier Autos auf der A1 Richtung Schweich

Auf der A1 in Fahrtrichtung Schweich in Höhe Föhren hat sich am Samstagabend gegen 17.15 Uhr im Baustellenabschnitt zwischen Wittlich und Schweich ein Unfall ereignet. Ersten Informationen zufolge sind vier Autos beteiligt. Die Autobahn ist derzeit gesperrt. Da die Strecke durch die Baustelle einspurig ist, hat sich ein Stau gebildet. Die Empfehlung lautet derzeit, von der A1 direkt bei Salmtal abzufahren.