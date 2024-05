Schutzwall errichtet Wegen des Unwetters: Baustelle auf der A64 ab Donnerstag

Bereits am Dienstag war die A64 in Richtung Trier kurzfristig komplett gesperrt. Damit sich das nicht wiederholt, will die Niederlassung West der Autobahn GmbH ab Donnerstag, 23. Mai, mit 130 Betonblocksteinen vorsorgen. Die sollen laut der Pressestelle am Fahrbahnrand platziert werden. Ein Fahrstreifen in Richtung Trier und in Richtung Luxemburg wird während dieser Arbeiten gesperrt. Auf der Autobahn kam es im Zuge des Unwetters zu einem Hangrutsch, dafür wurde bereits ein provisorischer Schutzwall errichtet.