Immobilien Bauprojekt in Trier-Nord: Welche Häuser geplant sind - und was sie kosten

Als „Ihr neues Wohnquartier im Maarviertel“ preist die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft mbH ihr Projekt in der Zurmaiener Straße 42 an. Wer sich nun in Online-Immobilienportalen schlau machen will, der erfährt vor allem zweierlei. Erstens: die Preise sind stattlich – dazu später mehr. Und zweitens: Der Baugrund liegt nicht am vierspurig ausgebauten Teil der Zurmaiener Straße, sondern in der „alten Zurmaiener“, dem ruhigen südlichen Teil der Straße, der parallel zur vor 60 Jahren gebauten Neuen Zurmaiener Straße verläuft, die 2002 in Ascoli-Piceno-Straße umbenannt wurden.