Kolumne : Aan Poorz

Das Trierer Nationalgetränk kennt jeder. Der Apfelwein, hier Viez genannt, wird in anderen Regionen unter anderem Namen angeboten. Im Hessischen als Äppelwoi, im Schwäbischen Moschd, in Frankreich Cidre.

Dieses Kultgetränk wird in diesen Regionen aus unterschiedlichen Gefäßen getrunken, aus Steingutbechern, Gläsern usw. Nur in Trier wird Viez in Porzellanbechern kredenzt. Nirgendwo anders findet man die 0,4 Liter großen, dickwandigen Porzellangefäße. Die Poorz. Nur aus ihr schmeckt der Viez in Trier.