Corona : Ab Dienstag in Trier wieder Einkaufsspaß ohne Anmeldung

Terminshopping ist vorerst Geschichte: Dank niedriger Infektionszahlen werden in Trier die Regeln gelockert. Foto: Roland Morgen

Trier Da die Infektionszahlen in Trier auch am Montag niedrig sind, ist ab Dienstag das Terminshopping in der Stadt vorerst wieder Geschichte.

„Wie uns die Stadt Trier soeben mitteilte, liegt der aktuelle Inzidenzwert den siebten Tag in Folge unter 50. Somit wird die aktuelle Allgemeinverfügung aufgehoben und der Einzelhandel kann ab dem morgigen Dienstag unter Einhaltung der bekannten Flächenbeschränkungen und AHA-Regeln öffnen!“ Das hat die City-Initative am Nachmittag ihren Mitgliedsbetrieben mitgeteilt.

Ab dann gelten wieder die Regelungen der 18. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Konkret bedeutet das nach Aussage des CIT-Vorsitzenden Patrick Sterzenbach auch, dass wieder mehr Menschen in die Geschäfte dürfen. „Wir sind froh, dass wir nun eine Erleichterung bekommen“, so Sterzenbach. „Die Unsicherheit unter den Kunden ist enorm.“

Er ermuntert alle Passanten dazu, in der kompletten Innenstadt Masken zu tragen. „Wir sollten alles tun, um erneute Einschränkungen zu vermeiden.“

Dem Gesundheitsamt Trier-Saarburg sind am Montag 17 weitere Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet worden – 9 aus dem Landkreis und 8 aus der Stadt Trier. Die Zahl der seit dem 11. März 2020 nachweislich mit dem Corona-Virus infizierten Personen beträgt nunmehr 5525 (2053 in der Stadt Trier und 3472 im Landkreis Trier-Saarburg).

Unverändert wurden bisher 373 Nachweise einer Virus-Mutation gemeldet, davon 338 Mal die „britische“ Viren-Mutation B.1.1.7. und 24 Mal die „südafrikanische“ Virus-Mutation B.1.351. Weitere 11 Fälle müssen noch genauer differenziert werden.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt nach Mitteilung des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums in der Stadt Trier bei 45,7 sowie im Landkreis bei 54,9 Neuinfektionen in den letzten 7 Tagen pro 100 000 Einwohnern. „Durch Nachmeldungen können die Inzidenzwerte des Landes geringfügig von den Werten auf der Grundlage der Zahlen des Gesundheitsamtes abweichen“, so das Gesundheitsamt. Der deutliche Anstieg der Inzidenzen trotz relativ geringer Fallzahlen sei auf ein Software-Problem bei der Fallübermittlung an das Landesuntersuchungsamt zurückzuführen.

Die Zahl der aktuell Infizierten liegt aktuell bei 480 – 17 mehr als am Sonntag. Diese verteilen sich wie folgt: 309 im Landkreis und 171 in der Stadt Trier. 16 Patienten aus dem Landkreis und der Stadt werden aktuell stationär in vier Krankenhäusern versorgt.