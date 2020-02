Kostenpflichtiger Inhalt: Gastronomie : Ab Mittwoch gibt’s Burger: So sieht es beim neuen Hans im Glück in Trier aus

Dave und Ingo Stotzem sind die Inhaber der Hans-im-Glück-Burgerrestaurants, das am Mittwoch, 4. März, in der Trierer Simeonstraße eröffnet. Foto: Christiane Wolff

Exklusiv Trier Eine der derzeit bekanntesten Restaurantketten eröffnet nächste Woche eine Filiale in die Trierer Simeonstraße. Die Geschäftsführer des Unternehmens haben eine ganz besondere Verbindung in die Stadt an der Mosel. Volksfreund.de durfte sich vorab im Lokal umsehen.

Bei Hans im Glück, dem neuen Burger-Restaurant in der Simeonstraße, fühlt man sich eigentlich eher wie Rotkäppchen: Rund 200 Birkenstämme, jeweils zehn bis 15 Zentimeter dick etwa, sorgen auf den rund 180 Quadratmetern des Gastraums für Wald-Feeling. Dazu Blätter, Äste, Moos und Zweige, massive Eichenholztische und holzvertäfelte Wände. Die große Theke mitten im Raum erinnert mit ihrem Satteldach an eine Schutzhütte.

190 Sitzplätze gibt’s an den Tischen rundherum. Auf die Terrasse, die im Frühling zum oberen Teil der Simeonstraße hin eröffnen soll, passen nochmal rund 140 Gäste.

info Brasserie Zur Sim startet am 5. März Auch das Lokal nebenan am Porta-Vorplatz steht vor der (Wieder-) Eröffnung: Zehn Wochen, nachdem sich die Gaststätte Theo verabschiedet hat, startet Multigastronom Alexander Brittnacher (Altes Brauhaus, City-Beach, Speakeasy Barcatering) in der Simeonstraße 59 sein neues Projekt Brasserie Zur Sim. „Am Donnerstag, 5. März, um 11 Uhr legen wir los“, kündigt der 41-Jährige an. Die Sim – so hieß die Gaststätte schon vor der zwölfjährigen Theo-Ära – bietet 80 Plätze plus eine Außenterrasse. ⇥(rm.)

Am Mittwoch, 4. März, eröffnet der Burger-Laden in dem markanten gelben Gebäude vis-à-vis der Porta Nigra, das bis März 2016 eine Filiale der Commerzbank beherbergte. Seit vergangenem Oktober läuft der Umbau des denkmalgeschützten Hauses. „Wir haben rund 1,7 Millionen Euro in den Innenausbau und die Einrichtung investiert und unser Vermieter noch mal rund 400 000 Euro in Lüftung und Technik“, sagt Ingo Stotzem. Zusammen mit seinem Sohn Dave ist er Inhaber der Trierer Filiale der bekannten Burger-Kette.

Die Stotzems sind eine Gastro-Familie: Der Großvater war schon Konditor und Koch, und Ingo Stotzem ist nicht nur das, sondern zusätzlich noch gelernter Bäcker. Und mit Hackfleisch-Brötchen haben sie auch Erfahrung: Mehr als 30 Jahre lang besaßen sie insgesamt fünf McDonalds-Filialen im Saarland. Aber Sohn Dave (32) wollte etwas Neues anfangen. Die seit ihrer Gründung vor zehn Jahren stark gewachsene Kette Hans im Glück kam da recht. „Der Südwesten Deutschlands war bis dato so was wie ein blinder Fleck auf der Hans-im-Glück-Karte“, sagt Ingo Stotzem. Im Juli 2019 eröffneten sie in Saarlouis ihre erste Filiale, im November 2019 in Kaiserslautern die zweite. Trier ist also dritter Standort und mit 40 bis 50 Mitarbeitern – davon die meisten in Teilzeit – auch der größte. Ihren letzten McDonalds-Laden hat die Familie dagegen Mitte 2019 verkauft. „Nichts gegen McDonalds, aber das Konzept von Hans im Glück gefällt mir einfach besser: Man ist als Gastgeber viel näher an seinen Gästen dran, das Ambiente ist besonders und die Speisekarte viel individueller und vielfältiger“, sagt Sohn Dave.

Dass quasi gegenüber in der Simeonstraße 9 im Mai ein Burger-King-Schnellrestaurant eröffnen soll, sehen die Stotzems gelassen. „Wir verkaufen zwar beide Burger – aber da enden auch schon die Gemeinsamkeiten“, sagt Dave Stotzem.

Foto: Dave Stotzem 6 Bilder Ein Blick in den neuen Trierer Hans im Glück.

Auch die Konkurrenz zu den eingesessenen und gut laufenden individuellen Burger-Läden, die in den vergangenen Jahren in der Trierer City eröffnet haben – Daddy’s Burger in der Neustraße, das Burger-Amt in der Nagelstraße und das Burger-House in der Palaststraße – sei kein Problem. „Ich denke, wir unterscheiden uns durch unser großes und vielfältiges vegetarisches und veganes Angebot – damit sprechen wir zusätzlich noch mal ein anderes Publikum an“, sagt Dave Stotzem.

Am Freitagmittag waren die Elektriker und Maler noch fleißig am Werkeln, damit alles rechtzeitig fertig wird für die Eröffnung am Mittwoch. Auch Vater und Sohn packen mit an. „Es wird noch ein arbeitsreiches Wochenende, und am Schluss wird es wohl so sein, dass die Maler hinten rausgehen und die ersten Gäste vorne hereinkommen – aber wir schaffen das!“, ist sich Ingo Stotzem sicher.