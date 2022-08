Gastronomie in Trier : Ab morgen gibt’s Alkohol im The Benedict

Im neuen Garten-Restaurant The Benedict darf ab jetzt auch Alkohol ausgeschenkt werden. Foto: Roland Morgen

Trier Im Nobel-Biergarten The Benedict in der Sichelstraße in Trier wird ab morgen auch Alkohol ausgeschenkt – immer noch ohne Konzession, aber „geduldet“ von der Stadtverwaltung.