Corona : Ab sofort weitere Schnelltestmöglichkeiten in der VG Ruwer

Foto: TV/Angelina Burch

Waldrach Das Testzentrum der VG Ruwer in Waldrach bietet ab kommender Woche (17. KW) zusätzliche Testtermine während den bekannten Öffnungszeiten an. Somit haben nun bis zu 270 Personen pro Woche die Möglichkeit, sich in diesem Zentrum testen zu lassen.

Die Einrichtung einer zweiten Teststraße ist in Vorbereitung. Diese nimmt nach Impfung der dafür erforderlichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer den Betrieb auf.

Termine können weiterhin gebucht werden online über www.ticket–regional.de/schnelltest-corona-vg-ruwer oder per Telefon unter 0651/9790777. Weitere Infos erhalten Sie auch unter https://www.ruwer.de/aktuelles/corona-schnelltestzentrum/. Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind nach wie vor

dienstags und freitags von 17.30 bis 20 Uhr und

samstags von 9 bis 12.30 Uhr.

Neben den bisher tätigen Schnelltestzentren in der Verbandsgemeinde Ruwer bietet der Malteser-Hilfsdienst e.V. ab dem 28. April ein Corona-Schnelltest-Angebot im Gemeindehaus Korlingen zu folgenden Zeiten an: mittwochs von 17 bis 19 Uhr und sonntags von 9 Uhr bis 12 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.