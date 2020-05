Behörde : Übernächste Woche öffnen Hermeskeil und Saarburg

Trier/Saarburg/Hermeskeil Die Filialen der KFZ-Zulassungsstelle in Hermeskeil und Saarburg sollen übernächste Woche wieder den Betrieb aufnehmen. Das erklärte Triers Ordnungsdezernent Thomas Schmitt (CDU) am Dienstag auf TV-Nachfrage.

Die Außenstellen sind seit Mitte März wegen der Corona-Krise geschlossen. Die Hauptstelle in Trier hatte ebenfalls bis Anfang Mai zu. „Bei echten Notfällen waren aber Zulassungsvorgänge auch in dieser Zeit möglich“, betont Schmitt. Auch Anträge gewerblicher Zulasser seien bearbeitet worden. Öffentlich bekannt gemacht habe die Stadt diese Möglichkeit nicht, die gewerblichen Zulasser hätten allerdings Bescheid gewusst. Viele Mitarbeiter des Amts seien langzeiterkrankt oder litten an Vorerkrankungen, die während der Corona-Epidemie einen Einsatz im Publikumsverkehr nicht erlauben würden. „Die Personallage ist einfach so, dass wir die Außenstellen nicht früher öffnen können“, betont Schmitt. Zurzeit beträgt die Wartezeit auf einen Termin in der Zulassungsstelle in der Trierer Thyrsusstraße rund drei Wochen.