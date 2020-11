Kirche : Abendlob in St. Paulin startet am Sonntag

Trier (red) Musik – Texte – Gebete bietet das Abendlob an jedem Adventssonntag in der Basilika St. Paulin in Trier.

Am ersten Adventssonntag, 29. November, spielt das Violoncello-Duo Céllage à deux. Die beiden Cellistinnen Sonja Lehrke und Angela Simons gründeten ihr Ensemble 2015 und haben bereits etliche Konzerte in der Region gegeben. Bei der seltenen Besetzung des Cello-Duos ist dieses berührende Instrument gleich zweimal zu hören. Im Abendlob erklingen Werke von Luigi Boccherini, Christian Ernst und Reinhold Gliere. Pfarrer Joachim Waldorf spricht passende Texte und Gebete.

Das Abendlob findet jeden Sonntagabend im Advent um 18.30 Uhr unter den aktuellen Hygienebedingungen statt in der Basilika St. Paulin in Trier (Balthasar-Neumann-Straße).