Freizeit : Abendsportfest in Konz mit spannenden Wettkämpfen

Abendsportfest in Konz mit spannenden Wettkämpfen

Konz/Trier Die TG Konz veranstaltet am Samstag, 3. August, von 16 bis 20 Uhr ein Abendsportfest im Saar-Mosel-Stadion Konz.

Bei der ersten Auflage 2018 nahmen 83 Sportler teil, die meisten von der TG Konz und dem Post-Sport-Verein Trier. Mehr als 80 Prozent der Athleten waren unter 16 Jahre alt, also häufig in Begleitung ihrer Eltern und Familien, was die gesamte Besucherzahl im Stadion erhöht hat.