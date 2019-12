Kommunalpolitik : Kommen die Windelsäcke oder nicht?

Wer kleine Kinder hat, der hat auch Pampersmüll – zumindest sofern er keine wiederverwendbaren Stoffwindeln nutzt. Ab 1. Januar berechnet sich die Abfallgebühr nach der produzierten Menge – schlecht für Familien mit Kleinkindern oder zu pflegenden Angehörigen. Foto: TV/Michael Bettendorf

Trier Ob es für Familien mit Kleinkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen eine finanzielle Entlastung gibt, ist noch unklar.

Wer seine graue Restmülltonne ab Januar weiterhin alle 14 Tage leeren lässt, zahlt dafür zusätzliche Abfallgebühren (siehe Bericht Seite 9). Um Familien mit Windelkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen vor zu hohen zusätzlichen Kosten zu bewahren, hat die mit politischen Vertretern besetzte Versammlung des Zweckverbands Abfallwirtschaft Region Trier (ART) in ihrer jüngsten Sitzung einen zusätzlichen Passus in die neue Abfallsatzung aufgenommen. Die im ART zusammengeschlossenen Gebietskörperschaften – also die Landkreise Trier-Saarburg, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, der Vulkaneifelkreis und die Stadt Trier – können demnach ab dem 1. Januar beim ART so genannte Windelsäcke zu drei Euro pro Stück kaufen und Familien zur Verfügung stellen. Die Windelsäcke würden dann bei der Abholung der Restmülltonnen vom ART mitgenommen.

Der Beschluss besteht zunächst allerdings nur auf dem Papier. In Trier und dem Kreis Trier-Saarburg werden Familien mit Kleinkindern oder pflegebedürftigen Angehörigen ab Januar solche Windelsäcke nicht zur Verfügung gestellt werden. Denn der Stadtrat hat die Sache noch nicht beraten und beschlossen. Denn das Geld für diese zusätzliche Sozialleistung ist im städtischen Haushalt bislang noch nicht eingeplant. Und aus dem ART-Gebührenhaushalt darf die zusätzliche Sozialleistung per Gesetz nicht finanziert werden. Wie viele Familien berechtigt sein könnten, wie viele Säcke ausgeteilt werden müssten und was das kosten würde, steht ebenfalls noch nicht fest.

Dass Bürger die 40-Liter-Abfallsäcke direkt und auf eigene Kosten beim ART für drei Euro kaufen können, ist bislang nicht vorgesehen. Diese zusätzliche und auf diesem Weg nicht kontrollierbare Möglichkeit der Müllentsorgung würde die neue Abfallsatzung aus dem Gleichgewicht bringen. Denn das neue System setzt grundsätzlich auf Anreize zur Müllvermeidung: 13 Leerungen der Restmülltonne sind pro Jahr in der Grundgebühr enthalten, jede zusätzliche kostet extra, in Trier pro 80-Liter-Tonne gut sieben Euro.

Der Trierische Volksfreund hat bei den Trierer Stadtratsfraktionen nachgehört, wie sie sich die Lösung des Windelsack-Problems vorstellen. Bis auf die UBT haben alle Fraktionen geantwortet:

Richard Leuckefeld, Grüne: „Die Grünen unterstützen, dass Familien mit Kindern oder Pflegebedürftigen eine kostengünstige aber nicht kostenlose Entsorgungsmöglichkeit für Windeln geboten wird. Zum Beispiel über einen Windelsack, den diese Familien zum vom ART bisher genannten Selbstkostenpreis von drei Euro von der Stadt erwerben können.

Der ART ist allerdings beauftragt, weitere Möglichkeiten zu prüfen, eine Entscheidung wird voraussichtlich im März 2020 fallen. Eine für die Familien kostenfreie Entsorgung von Windeln sollte nur in noch zu bestimmenden Ausnahmefällen möglich sein.“

Jörg Reifenberg, CDU: „Wir wollen, dass eine alternative Entsorgungsform für Windelabfälle angeboten wird, damit betroffene Haushalte eine kostengünstigere Entsorgungsmöglichkeit haben, als teurere Sonderleerungen. Da eine Ausweitung des freiwilligen Leistungsbereichs im städtischen Haushalt bekanntermaßen von der ADD nicht genehmigt wird, kann die Stadt die Kosten für Windelsäcke nur dann übernehmen, wenn in gleicher Größenordnung Geld eingespart wird. Wer das will, muss fairerweise sagen, wo man alternativ kürzen möchte. Die CDU sieht leider keine Möglichkeit, eine neue städtische Sozialleistung zu schaffen, ohne Einschnitte in anderen Bereichen.“

Sven Teuber, SPD: „Familien mit Wickelkindern oder zu Pflegenden dürfen durch die neue Müllordnung nicht benachteiligt werden, da sie kaum Müll reduzieren können. Mit dieser Ansicht konnte sich die SPD durchsetzen. Für einen echten Entlastungseffekt dürfte der Sack für die Familien aber nicht drei Euro kosten, da das dann vergleichbar mit den Kosten für eine 14-tägliche Leerung wäre und keine Entlastung stattfände. Als SPD haben wir den ART daher beauftragt, die Kosten für den Sack neu zu kalkulieren. Für die SPD wäre der 1-Euro-Windelsack eine gerechte Lösung. Eine Reduzierung der Gebühr für die Tonnenleerung um fünf Euro pro Leerung ab der 14. bis 26. Leerung wäre ebenso gut.“

Michael Frisch, AfD: „Die AfD hält angesichts der drastischen Erhöhung der Müllgebühren eine Entlastung von Familien mit Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen für dringend geboten. Dabei sollten die Säcke nicht kostenlos, sondern zu einem Preis von 1 Euro und nur in größeren Gebinden (zum Beispiel im 10er-Pack) an wenigen Stellen abgegeben werden. So würde sichergestellt, dass kein Missbrauch betrieben wird, sich der logistische und finanzielle Aufwand in vertretbaren Grenzen hält, kein Mitnahmeeffekt entsteht und wirklich bedürftige Familien im Vergleich zu den Kosten für häufigere Leerungen der Restmülltonnen deutliche Einsparungen erzielen.“

Jörg Johann, Die Linke: „Windeln fallen in manchen Lebenslagen an und die klassische Wegwerfwindel muss in den Restabfall. Wenn man den jährlichen Bedarf an Windelsäcken einer Alleinerziehenden mit zwei Windelkindern hochrechnet, ergeben sich Zusatzkosten von mindestens 150 Euro pro Jahr – wenn die Familien das selber übernehmen müssten. Auf kinderreiche Familien und Pflegebedürftige mit niedrigen und mittleren Einkommen kommen damit Zusatzkosten zu. Für Pflegebedürftige könnte es an den Abholtagen zu unangenehmen Situationen kommen. Wenn überhaupt, sollte die Stadt nicht das Entsorgen von Wegwerfwindeln bezahlen, sondern die Nutzung von Stoffwindeln fördern.“