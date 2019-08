Trier/Trier-Saarburg Wer seine Tonne alle 14 Tage leeren lässt, zahlt deutlich mehr. Zusatztermine werden auch beim Sperrmüll teuer.

Die Jahresgebühr für die graue Restmülltonne soll 2020 sinken – gleichzeitig sind aber pro Jahr nur noch 13 Leerungen im Vier-Wochen-Rhythmus statt 26 Leerungen alle 14 Tage inklusive. Jede zusätzliche Leerung soll künftig 9,66 Euro extra kosten. Gezählt werden die Leerungen per Computerchip, mit dem alle Restmülltonnen ausgerüstet wurden. Die Grundgebühr für die Nutzung einer 80-Liter Tonne kostet künftig in Trier und Trier-Saarburg einheitlich 78,44 Euro (bisher Trier: 101,88 Euro, Landkreis: 89,28 Euro), für eine 120-Liter-Tonne 100,75 (bisher Trier: 136,20 Euro, Kreis: 123,60 Euro) und für eine 240-Liter-Tonne 182,24 Euro (bisher Trier: 265,44 Euro, Kreis: 240,24 Euro). Wer meint, mit einer größeren Tonne als er bislang nutzt, mit dem künftigen Vier-Wochen-Rhythmus besser zurechtzukommen, dem bietet die ART einen kostenlosen Tonnenwechsel an.

Bei Mehrfamilienhäusern will die ART neue Systeme ermöglichen, bei denen etwa per Computerchip exakt erfasst werden kann, welche Familie wie viel Müll in die Sammelcontainer einfüllt. So könnte die Müllgebühr auch bei Mehrfamilienhäusern gerecht nach Mengen und Mietpartei aufgeteilt werden.

Pauschalkritik á la „höhere Gebühren, weniger Leistung“ wäre dabei viel zu vereinfachend. Denn in der Jahresgrundgebühr steckt sehr viel mehr als der Abtransport des Haushaltsrestmülls – Millionenrücklagen müssen für die veralteten Deponien geschaffen werden. Und die Erfahrung der ART aus Landkreisen, in denen schon seit Jahren nur noch 13 Leerungen der grauen Tonne in der Grundgebühr enthalten sind, zeigt, dass die Bürger dort im Durchschnitt 14 bis 17 Mal ihren Restmüll pro Jahr abholen lassen – also nur für eine bis vier Leerungen zusätzlich zahlen. Wer es schafft, sich in diesen Leerungsrhythmus einzureihen, für den steigen die Gebühren in einem durchaus verträglichen Maß.

Hol- und Bringservice Bislang hat die ART in Trier auch für kleine Hausmülltonnen angeboten, dass die Müllwerker die Behälter an den Straßenrand und später wieder zurück an ihren üblichen Stellplatz rollen. Dieser Service ist künftig nicht mehr inklusive, kann aber für 40,04 Euro pro Jahr gebucht werden. Die Zusatzleistung ist allerdings nur möglich, wenn man seine Tonne alle 14 Tage leeren lässt – also 13 zusätzliche Leerungen á 9,66 Euro in Anspruch nimmt. Laut ART ist der Hol- und Bringservice, der bisher in der Grundgebühr in Trier inkludiert war, allerdings von rund 40 Prozent der Haushalte ohnehin nicht in Anspruch genommen worden – möglicherweise weil diesen Trierern gar nicht bewusst war, dass es den Service gibt. Bislang finanzieren diejenigen, die ihre Tonnen selbst an die Straße und zurück stellen, für die übrigen 60 Prozent den Hol- und Bringservice über die Grundgebühr mit. Im Landkreis ist dieser Service nur für Tonnen von 770 bis 1100 Liter möglich – und künftig nur gegen 40,04 Euro Extra-Gebühr.