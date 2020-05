Bildung : Abiletten: Humboldt-Gymnasiasten schlappen davon

Eine Feier in ihrer Schule ist für die Abiturienten des Trierer Humboldt-Gymnasiums wegen der Corona-Krise nicht möglich gewesen. Foto: TV/Humboldt-Gymnasium Trier

Trier Das HGT verabschiedet 77 Abiturienten – 22 von ihnen mit einer Eins vor dem Komma. Ihr Motto ist Programm.

Unter dem von ihnen gewählten Motto „abiletten – wir schlappen davon“ haben die Abiturienten des Humboldt-Gymnasiums Trier ihre Reifezeugnisse sowie etliche Preise für herausragende Leistungen in einzelnen Fachbereichen in Empfang genommen: Wegen der aktuellen Situation einzeln und zeitlich gestaffelt nach Stammkursen.

Es waren 77 Abiturientinnen und Abiturienten und 22 Zeugnisse mit einer Eins vor dem Komma. Zwei Abiturienten schafften einen Notendurchnitt von 1,0 als bestes Abitur. Neun Abiturientinnen und Abiturienten haben gleich zwei Mal das Abitur in der Tasche, denn sie erhielten zusätzlich das französische Bac.

Durch zusätzliche Leistungsbereitschaft und erhöhtes Engagement haben sie ihre bilinguale deutsch-französische Schulbildung mit dem Abibac abgeschlossen, was ihnen nicht nur eine annähernde Zweisprachigkeit, sondern darüber hinaus vertiefte interkulturelle und soziale Kompetenzen attestiert. Für Emily Schuster-Woldan konnte hierbei sogar die Note „Sehr gut – Très bien“ vergeben werden. Weitere vier Abiturientinnen und Abiturienten konnten das bilinguale Zusatzzertifikat erwerben, das ihnen einen bilingualen deutsch-französischen Bildungsgang über alle neun Gymnasialjahre inklusive einer bilingualen Abiturprüfung bescheinigt.

Aufgrund der aktuellen Covid-19-Krise mussten alle Feierlichkeiten von Abistreich über Sekt­empfang bis zur Abifeier komplett entfallen. Der Abitur-Jahrgang zeigte hierfür großes Verständnis und war froh, in Abstimmung mit der ADD Trier die Zeugnisse zumindest persönlich entgegennehmen zu dürfen, wenn auch einzeln und unter Einhaltung weiterer Vorsichtsmaßnahmen.

Eine kleine Überraschung und Geste der Anerkennung und Solidarität gab es hierzu seitens des Kollegiums. Etwa 30 Lehrerinnen und Lehrer der 13er kleideten sich zu Hause in schicker Abendgarderobe, verfassten eine Grußbotschaft an den Abijahrgang und schickten gesammelt jeweils ein Foto der Aktion an die Abiturientinnen und Abiturienten.