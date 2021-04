Bildung : Sie haben es geschafft

Trier „Abiworld – Look Ma I made it“ lautete das Motto der Abiturientia des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums Trier.

Auf ihre Leistungen konnten besonders wegen der Situation in der Corona-Krise die 50 Schülerinnen und Schüler des Trierer Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums stolz sein, da sie ihre Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben. 16 Abiturientinnen und Abiturienten haben ihre Abiworld in der Durchschnittsnote mit einer 1 vor dem Komma verlassen. Ein Schüler, Luca Biehl, freut sich über die Note 1,0.

Im Kreis der Abiturienten und ihrer Lehrer wurde die Abiturfeier mit Zeugnisübergabe und Überreichung der Preise für besondere Leistungen in den verschiedenen Fächern begangen. Schulleiterin Bärbel Brucherseifer verlieh dabei den Preis der Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig für „vorbildliche Haltung und beispiellosen Einsatz für die Schule“ an Janine Müller. Sie riet den Abiturienten, nach all den Mühen und Beschränkungen in der Corona-Pandemie, das Abitur als ersten großen Erfolg in ihrem beruflichen Leben zu feiern. Um den Familien und Freunden einen Einblick in die Feier zu ermöglichen, wurde ein Film von der Veranstaltung gedreht.