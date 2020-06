Schule : Gut vorbereitet trotz Corona

Trier Abitur am Balthasar-Neumann-Technikum Trier: 38 Absolventen.

38 Schülerinnen und Schüler haben am technischen Gymnasium des Balthasar-Neumann-Technikums (BNT) in Trier ihr Abitur gemacht. Durch die bereits langfristig etablierten digitalen Systeme – die Lernplattform ­Moodle­, die digitale Stundenplan- und Kommunikationsplattform Web­Untis, das Konferenztool Alfaview in virtuellen Face-to-Face-Präsentations- und Kommunikationsmodi – konnte das BNT bereits in einer frühen Phase der Corona-Pandemie passgenaue Abivorbereitungsangebote bereitstellen. Die BNT-Abiturientia hat laut Schulleiter Dr. Michael Schäfer unter Beweis gestellt, dass sie in schweren Zeiten ihre Kompetenzen erfolgreich anwenden und nutzen kann.