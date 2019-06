Trier Abschied mit Appell: 35 junge Menschen haben am Friedrich-Spee-Gymnasium Trier ihr Abiturzeugnis erhalten.

(red) Das Friedrich-Spee-Gymnasium (FSG) Trier hat seine Abiturienten in den vergangenen Jahren im Bürgerhaus Schweich verabschiedet. Nun ging es zurück in die eigenen Räume: In der Sporthalle erhielten 35 Abiturienten ihr Abschlusszeugnis – erstmals überreicht vom neuen Schulleiter Andreas Gehendges. Dieser ging auf die Bedeutung der Unterzeile des diesjährigen Abimottos ein: „12 Jahre Rum? 12 Jahre rum?“ Der Schulleiter deutete die Unterzeile im Sinne von „12 Jahre vorbei“. „Aber was heißt schon vorbei?“ fragte er. „Die Reise durch’s Leben geht jetzt erst richtig los. Wohin sie führen wird, ist ungewiss. Aber ihr seid gut für diese Reise gerüstet!“