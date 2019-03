später lesen Schule Abistreich mit Helmut Leiendecker im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier FOTO: Thomas Uth FOTO: Thomas Uth Teilen

Twittern

Teilen



(r.n.) Abiturstreiche sind nach dem Abschluss der Prüfungen an allen Gymnasien Tradition. Am Montag war es in Trier wieder soweit. Im Friedrich-Wilhelm-Gymnasium haben die neuen Abiturienten für gute Stimmung gesorgt.