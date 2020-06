Trier Manche Prozesse ziehen sich über Jahre hin, andere sind gefühlt im nächsten Augenblick vorbei. So war es beim Rechtsstreit über den Abriss der Fassade des Geburtshauses von Fischers Maathes in Trier. Denn es gibt neue Pläne.

Die Mauer muss weg. So lässt sich der im vergangenen Jahr ausgetragene Rechtsstreit zwischen den Besitzern des Hauses Brotstraße 26 und der Stadt Trier zusammenfassen. Inzwischen sieht es so aus, als ob die Mauer dann doch nicht weg muss.

Fischers Maathes’ Haus: Aufs Rohr in der Trierer Brotstraße kommt es an

In der Verhandlung zeigt sich dann, dass die zuständige Kammer des Gerichts die Klage vermutlich abschmettern wird. Unter anderem hätten Unterlagen gefehlt, die belegten, dass ein Abriss unumgänglich sei. Die Klage wird noch in der Sitzung zurückgezogen. Stattdessen soll es zeitnah einen Runden Tisch geben, bei dem überlegt wird, ob nicht doch eine Stützkonstruktion für die Fassade auf der Brotstraße gebaut werden kann. Bis Ende Mai 2019 sollte die Frage geklärt sein, ob die Fassade des Hauses Brotstraße 26 nicht doch noch erhalten bleiben kann.

Die Wende Der Runde Tisch hat sich nach Auskunft der Stadtverwaltung Trier einmal getroffen. Dabei wurden Fragen über den Verlauf der Leitungen und die notwendige Durchfahrtsbreite für die Feuerwehr geklärt. Am Schluss einigt man sich darauf, in kleinerer Runde eine Lösung zu finden. Ein Sprecher der Verwaltung bekräftigte damals, dass das Ziel der Stadt weiter der Erhalt der denkmalgeschützten Fassade sei. Möglicherweise sind sich beide Parteien dann doch nicht einig geworden. Denn im Oktober 2019 erklärt der Rechtsanwalt der Grundstückseigentümer, dass der Bauantrag zurückgezogen sei. Das ist jedoch nicht alles. Denn Haus und Grundstück haben den Besitzer gewechselt.

Die neuen Pläne Nachdem jahrelang das Gebäude nach außen hin unverändert schien, ändert sich das über Nacht. Erst wird die Scheibe der Eingangstür zerstört, dann werden Fenster und Türen sehr schnell so gesichert, dass niemand Unbefugtes in das Gebäude eindringen kann. Gekauft hat das Geburtshaus von Fischers Maathes die GbR Adrian/Feit. Peter Adrian, der auch Vorstand der Triwo AG ist, sagt auf Anfrage des TV, dass die neue Eigentümergemeinschaft „den Teilabriss von Außenmauern nicht weiter verfolgt“. Die aktuelle Konzeption sehe vor, dass das Gebäude in seinem ursprünglichen Zustand erhalten bleibe und nur renoviert werde. Hinsichtlich der Vermietung und künftigen Nutzung des Gebäudes gibt es laut Adrian derzeit noch keine Ansätze. Der Bauantrag zur Renovierung sei bereits bei der Stadt Trier eingereicht. Eine Anfrage an die Stadtverwaltung Trier zum aktuellen Sachstand ist unbeantwortet geblieben.