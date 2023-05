Drei Jahre lang Umleitung Links abbiegen aus der Aachener Straße verboten: So kommen Autofahrer von der City nach West

Mehr als 8000 Fahrzeuge müssen irgendwohin. So viele PKW und Kleintransporter waren bis Anfang der Woche täglich auf der Eisenbahnüberführung zwischen dem Römerbrückenkreisel und der Eurener Straße unterwegs. Wer von der Mosel kommend in den Stadtteil möchte, muss einen Umweg fahren. „Die einzige offiziell ausgeschilderte Umleitung für den KFZ-Verkehr (U7/U71) verläuft über die Luxemburger Straße und Im Speyer zur Eurener Straße“, sagt Ralph Kießling vom Presseamt der Stadtverwaltung Trier. „Eine Umfahrung der Baustelle über die Aachener Straße/Martinerfeld in die Hornstraße ist dagegen nicht möglich.“