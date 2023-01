Stadtentwicklung : Großprojekt Jägerkaserne Trier-West – Abriss und Auftakt für ein neues Wohnquartier (Fotos)

Foto: EGP/Albrecht Haag, Darmstadt/Albrecht Haag, Darmstadt 57 Bilder Lost Places: Die Jägerkaserne in Trier-West

Trier-West Baustellen gehören in Trier-West zum Alltag. Nun startet ein neues Großprojekt. Was demnächst auf dem Gelände der ehemaligen Jägerkaserne passiert.

Bezahlbarer Wohnraum in Trier ist nach wie vor knapp. Deshalb hat der Trierer Stadtrat entschieden, dass bei Neubauprojekten 33 Prozent des Geschosswohnungsbaus als geförderter Wohnraum vermarktet werden müssen. Im Fall der ehemaligen Jägerkaserne entspricht das etwa 70 der insgesamt 212 geplanten Wohnungen. Weitere 70 davon sollen als innovative Wohnformen entwickelt werden. Noch in diesem Monat soll der Start für das neue Wohnungsquartier erfolgen.

Trier-West: 100 Millionen Euro Investition in Wohnareal

„Wir werden noch im Januar die maroden Gebäude im hinteren Bereich des Areals abreißen“, sagt David Becker, Geschäftsführer der Projektgesellschaft EGP. Diese hatte sich in einem langwierigen europaweiten Bewerbungsverfahren gegen mehr als 20 Bewerber durchgesetzt und im Frühsommer 2022 den Zuschlag für das 6,3 Hektar große Areal bekommen. Insgesamt 100 Millionen Euro will das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren investieren. Die Frist für die Fertigstellung ist im Vertrag mit der Stadt Trier auf das Jahr 2028 festgelegt.

Bevor der Spatenstich für die ersten neuen Gebäude möglich ist, werden allerdings noch mindestens zwölf Monate vergehen. Denn davor muss noch die Detailplanung für die Infrastruktur und die Erschließung erfolgen. Zudem fehlt noch der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens, über das der Stadtrat Trier im Frühjahr befinden wird. Mit kritischen Diskussionen ist dabei nicht zu rechnen, zumal die Vorplanung für die öffentlichen Räume, also für Straßen, Frei- und Spiel- sowie Wasserflächen bereits durch das Amt für Stadt- und Verkehrsplanung erstellt worden war.

Trier-West: Irrbachquartier soll den ganzen Stadtteil aufwerten

Irrbachquartier – dieser Name für den Bebauungsplan ist auch Programm für die Entwicklung. Denn der bislang verrohrte und unter dem Gelände fließende Irrbach wird freigelegt. Er wird Quelle für den Grünzug, der einmal vom Tempelbezirk bis zur Eurener Straße und durch das dann ebenfalls zum Wohnquartier entwickelte Gelände des ehemaligen SWT-Busdepots bis zur Mosel reichen soll. „Das wird den gesamten Stadtteil aufwerten“, ist auch Baudezernent Andreas Ludwig sicher. Geplant sei, den Bereich so zu gestalten und zu bepflanzen, dass er auch im sich verändernden Klima grün bleibe und Aufenthaltsqualität biete.

EGP-Chef David Becker will so früh wie möglich mit dem Bau der neuen Gebäude beginnen. „Sobald die Infrastruktur fertig ist, beginnen wir mit dem Hochbau.“ Ziel sei es, das ehemalige Kasernenareal gut in den Stadtteil zu integrieren und zu einem attraktiven Standort zum Wohnen und auch zum Arbeiten zu machen. Bis zu 100 Büro- und Gewerbeeinheiten sollen ebenfalls auf dem Gelände entstehen – überwiegend in den Bereichen, über denen Hochspannungsleitungen von der Eifel zum Umpannwerk von Westnetz verlaufen. Dort ist eine Nutzung als Wohnraum nicht erlaubt.

Trier-West: Keine Autos im neuen Wohnquartier

Info Daten und Chronologie zur Jägerkaserne Größe: 6,3 Hektar, davon 4,2 Hektar Nettobauland. Erbaut: 1913 bis 1916 für das „Jägerregiment zu Pferde Nr. 8“, militärische Nutzung bis 2014. 2010: Masterplan Trier-West inklusive Jägerkaserne. Ziel: Konversion zu Wohngebiet mit öffentlichem Grünzug. 2014: Festsetzung des Stadtumbaugebietes Trier-West (inklusive Jägerkaserne). 2015/2016: Städtebaulich-freiraumplanerischer Wettbewerb mit Bürger- und Fachworkshops als Grundlage für weitere städtebauliche Rahmenplanung (2017), Aufstellung eines Gestaltungshandbuchs (2018) und Bebauungsplan (Abschluss Frühjahr 2023). 2017: Festsetzung des Sanierungsgebiets „Konversion Jägerkaserne“. Stadt macht von Erstzugriffsrecht Gebrauch. Ab 2021: Europaweites Vergabeverfahren zur Vermarktung des Großteils der Jägerkaserne. Abbrucharbeiten geplant bis November 2023. Umsetzung der Gesamtmaßnahme mit 212 Mietwohnungen und bis zu 100 Büros und Gewerbeeinheiten bis Ende 2028. Gesellschafter der EGP GmbH sind die Stadt Trier, die Sparkasse Trier, die Stadtwerke Trier, die Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung (GIU), die Firma Drees&Sommer sowie Jan Eitel.

Von den derzeitigen Gebäuden auf dem ehemaligen Kasernengelände werden lediglich sechs erhalten bleiben. Es sind die an der Eurener Straße, die im Eigentum der Stadt Trier verblieben sind. Das große Gebäude mit dem markanten Uhrenturm an der Blücherstraße bleibt ebenso stehen wie eine Halle in deren Nähe. Die neuen Gebäude werden auf dem ansteigenden Gelände gestaffelt vier oder drei Geschosse haben.