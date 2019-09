Trier-Ehrang : Niederstraße zwei Wochen gesperrt

Trier-Ehrang Wegen Abbrucharbeiten an mehreren Häusern wird die Niederstraße in Trier-Ehrang in den Herbstferien gesperrt. In der ersten Phase vom 30. September bis 6. Oktober befindet sich die Sperrung auf Höhe der Hausnummer 78. Die Straße Hinterm Tor ist dann nur fußläufig zu erreichen.

