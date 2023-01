Bauprojekte in Trier : Abrissbagger im Einsatz: Die letzten Stunden für das alte Präsidium

Bauprojekte in Trier

Trier In wenigen Tagen wird vom Gebäude des ehemaligen Polizeipräsidiums Trier nur noch ein Schutthaufen übrig sein. Die Abrissbagger leisten ganze Arbeit.

Die Silhouette des ehemaligen Polizeipräsidiums Trier wird spätestens am Freitag Geschichte sein. Die Abrissbagger der Firma Hein Heun haben am Donnerstag an der verbliebenen West-Fassade genagt. Bis Anfang Februar sollen auch die riesigen Schuttberge von dem Gelände verschwunden sein. Dann nehmen im ehemaligen Hinterhof die Archäologen des Landes ihre Arbeit auf, die auf dem Areal die Reste einer römischen Villa vermuten. Etwa 18 Monate sind dafür reserviert, bevor der Start des Neubaus der neuen Hauptfeuerwache der Stadt Trier mit Rettungszentrale und integrierter Rettungsleitstelle starten kann.