Allerheiligen : Gruselspektakel „Die Nacht der Heiligen“ abgesagt

Trier Das interaktive Gruselspektakel „Die Nacht der Heiligen“ in der Herz-Jesu-Kirche in Trier ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Obwohl sie ein sehr ausgeklügeltes Hygiene-Konzept erarbeitet hätten, hätten sie sich kurzfristig entschieden, die vier Vorstellungen am Samstagabend, 31. Oktober, abzusagen, teilt das Ensemble mit.

Allerdings würden sie die Proben aufnehmen, einen Film daraus produzieren und diesen den Gästen per E-Mail zusenden, wenn sie damit einverstanden seien, kündigen die Veranstalter an.

Gleichzeitig mit der Absage wirbt das Ensemble für ein Hörspiel, das es am 20. Dezember aufführen werde: „Stromausfall in der WG Gottes“.