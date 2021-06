Corona-Pandemie : Zurlaubener Heimatfest fällt in diesem Jahr aus

Zurlaubener Heimatfest fällt in diesem Jahr aus

Absage, die nächste: Das Zurlaubener Heimatfest wird in diesem Jahr nicht über die Bühne gehen. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie seien die Planung und Organisation derzeit nicht möglich.

„Nach langen Überlegungen haben sich die Gesellschafter der Eventis UG, deren satzungsgemäßer Zweck die Durchführung von Festveranstaltung insbesondere am Zurlaubener Ufer in Trier und hier vorwiegend das traditionelle „Zurlaubener Heimatfest“ ist, in der Gesellschafterversammlung einstimmig für die Absage des diesjährigen Moselfestes ausgesprochen“, teilen die Veranstalter mit.