Bildung : Buddha, Stefan Andres und Portishead

Schweich Abschlussfeier an der Stefan-Andres-Realschule plus mit Fachoberschule in Schweich.

„Abfahrt der Stars – Let the future begin“, so lautete das Thema der Abschlussfeier der Bildungsgänge Berufsreife, Sekundarstufe I und Sekundarabschluss II der Stefan-Andres-Realschule plus mit Fachoberschule (FOS) in Schweich. In diesem Schuljahr erhielten 127 Schülerinnen und Schüler den Berufsreifeabschluss beziehungsweise die Mittlere Reife sowie 27 die Fachhochschulreife.

Die Abschlussfeier sah diesmal aufgrund der Situation von Covid-19 etwas anders aus, aber alle Beteiligten waren froh, dass es doch noch einen festlichen Rahmen zur Überreichung des Zeugnisses geben durfte. Es gab also an diesem besonderen Tag vier Abschlussfeiern, um die Abstandsregelungen und die Hygienevorschriften einhalten zu können.

Jürgen Nisius, Leiter der Stefan-Andres-Realschule plus mit FOS, nahm es mit Humor und begrüßte Schüler und Lehrer mit etwas Wehmut, denn das war die letzte Abschlussfeier in seiner Amtszeit. Musikalische Beiträge bereicherten die Stunden und erfüllten den Raum mit einer ganz besonderen Atmosphäre. Da keine ökumenischen Gottesdienste stattfinden konnten, gab es einen religiösen Beitrag als PowerPoint Präsentation, der viele gute Wünsche enthielt, wie beispielsweise „Mögen alle deine Freunde wahrhafte Freunde sein oder mögen dich stets Engel auf deinen Wegen begleiten.“ Zur Erinnerung gab es für jeden Abschlussschüler diese Wünsche in einen Bilderrahmen gefasst, der mit einem Schutzengel geschmückt war.

Oliver van der Sanden hielt ebenfalls die letzte Rede in seiner Amtszeit als Schulelternsprecher. Er betonte, dass sich fortan die Welt nicht mehr im 45-Minuten-Takt drehen würde, sondern dass die Schüler nun ihre eigenen Wege wählen und gehen müssten.“

Einige Schüler konnten sich über besondere Anerkennung freuen. Den Preis für das beste Zeugnis der jeweiligen Klasse erhielten: Adem Bejzak (9f), Benjamin Müller-Oehring (9g), Valerie Heinz, Samira Brausch (10a), Johanna Phillippi, Nuor Fayed (10b), Stefanie Wauer (10c) und Lars Meling (10d), Kristina Beßlich, Cora Schwarz (12g) und Florian Mertes (12g).

Den Stefan-Andres-Preis erhielten Sophia Kim (10c), Nuor Sayed (10b), Lucie Weil (12v) und Cora Schwarz (12g).

Zum zweiten Mal wurde ein Preis für besondere Leistungen im Fach Englisch des Freundeskreises der Verbandgemeinde Schweich/Portishead verliehen. Portishead ist eine mit 25 000-Einwohner-Stadt in der Region South West in England. Der Verein pflegt seit 1992 auf gemeinnütziger Basis die Beziehungen zwischen den Partnern Verbandsgemeinde Schweich und Portishead im öffentlichen und im privaten Bereich. Insbesondere werden bürgerschaftliche Kontakte gefördert. Den Preis erhielten Samira Brausch (10a), Sophia Kim (10c) und Adem Bejzak (9f).

Für besonders gute Leistungen im Fach Französisch wurden Melina Theis (10c) und Noar Sayed (10b) ausgezeichnet.

Der Förderverein ehrte Samantha Follmann (9f), Martin Zander (10a), Jasmin Schultes (10c) und Kai Lenert (10d) für besondere Leistungen im Sinne der Klassen- und Schulgemeinschaft.

Unter dem Beifall ihrer Mitschüler erhielten die jungen Damen und Herren am Ende jeder der Feiern ihre Zeugnisse durch die Klassenleiter. Das Kollegium gratulierte den Absolventen und wünschen ihnen, dass sie glücklich werden mögen. Schulleiter Nisius zitierte Buddha: „Willst du deine Zukunft kennen, dann betrachte dich in der Gegenwart, denn sie ist die Ursache deiner Zukunft.