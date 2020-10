Bistum Trier : Abschlusskonferenz Willkommensnetz fällt aus

Trier Die für Samstag, 7. November, geplante Abschlusskonferenz des Willkommens-Netzes des Bistums Trier und des Diözesan-Caritasverbands Trier mit Bischof Dr. Stephan Ackermann wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt.

Die Konferenz hätte in der ehemaligen Reichsabtei Sankt Maximin stattfinden sollen. Die Koordinierungsstelle im Bistum Trier bedauert, „dass der Abschluss des fünfjährigen Projekts nun nicht in diesem Rahmen seinen Abschluss finden kann“. Eine Publikation zu dem auf fünf Jahre angelegten Projekt Willkommens-Netz (Flüchtlingshilfe im Bistum Trier), sowie Informationen über die geplanten weiteren Maßnahmen ab 2021 würden in der kommenden Woche veröffentlicht.