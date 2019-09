Konzert : Abschlusskonzert der Pauliner Orgeltage

Trier Die Trierer Sopranistin Ursula Thies singt beim Abschlusskonzert der 5. Pauliner Orgeltage Werke von Max Reger und Joseph Haas. Die Sängerin zeichnet sich durch ihre flexible Stimme und reichhaltiges ein Repertoire aus.

Volker Krebs begleitet auf der Orgel und spielt unter anderem Toccata und Fuge a-Moll op. 80 von Max Reger. Max Reger steht im Mittelpunkt des Programms. Das Abschlusskonzert findet statt am Dienstag, 24. September, 19.30 Uhr, in der Basilika St. Paulin in Trier statt. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 6 Euro, ermäßigt 3 Euro.