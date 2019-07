Fachschule : In der Technik liegt die Zukunft

Trier 123 Schüler des Balthasar-Neumann-Technikums haben ihren Abschluss geschafft und als Techniker viele Perspektiven.

Das Balthasar-Neumann-Technikum (BNT) verabschiedete 123 Absolventen der Fachschule für Technik und feierte gemeinsam ein Schulfest. „In der Technik liegt die Zukunft“, betonte der Schulleiter des BNT, Michael Schäfer. Er begrüßte alle Anwesenden und betonte dabei, wie wichtig technische Antworten auf aktuelle Probleme sind und sein werden. Diese Zukunftsorientierung griff auch Frank Natus, Geschäftsführer der NATUS Industrial Solution Systems, in seiner Festansprache auf. Er machte deutlich, wie seine Firma unterschiedliche internationale Großprojekte durch Technik als verbindendes Element umsetzen kann. Im Anschluss überreichte die Firma Ferchau Engineering den Klassenbesten der Absolventen Buchpreise. Als Leiter der Technikfachschule führte Helmut Nikolay mit mehreren Moderationsbeiträgen durch die Abschlussfeierlichkeiten und verlieh im Anschluss den Klassensprechern stellvertretend für alle 123 Absolventen die Zeugnisse. Er verwies dabei auf die Einstufung der Staatlich geprüften TechnikerInnen in Stufe sechs des deutschen Qualifikationsrahmens. David Olberts, ein Absolvent aus der Klasse Tiefbau 17, sprach abschließend aus Studentenperspektive über die Zeit am BNT und hob besonders das kollegiale Miteinander unter den Absolventen hervor. An die Verabschiedung der Absolventen schloss sich das jährliche Schulfest des BNT an, bei dem bis in die Nacht hinein gemeinsam gefeiert wurde. Dabei sorgte die Band @Random für gute Stimmung.