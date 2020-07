Bildung : Sie haben sich weitergebildet, und dass mit Vollzeitjobs

Trier Die Absolventen der Fachschule Wirtschaft sind zweifellos zielstrebig und belastbar

Die Absolventinnen und Absolventen haben ihre zwei- oder vierjährige Weiterbildung an der Berufsbildenden Schule Wirtschaft in Trier erfolgreich abgeschlossen und tragen nun den Titel „staatlich geprüfte(r) Betriebsfachwirt(in)“ bzw. „staatlich geprüfter(r) Betriebswirt(in)“.

Große Anerkennung konnte Mirko Herrmann, Abteilungsleiter der Fachschule Wirtschaft, den Weiterbildungswilligen unterschiedlicher Altersgruppen aussprechen, die sich berufsbegleitend nach ihrer regulären Berufstätigkeit an zwei Abenden in der Woche und an Samstagen in der Fachrichtung Betriebswirtschaft und Unternehmensmanagement fortgebildet haben.