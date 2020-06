Soziales : Statt Abschlussfete Geld für guten Zweck

Trier/Edenkoben Eine unverhoffte 500-Euro-Spende hat die Villa Kunterbunt erhalten. Unverhofft, weil das Geld ursprünglich für einen ganz anderen Zweck vorgesehen war. Damit sollte die Diplomierungsfeier des Abschlussjahrgangs 2020 der rheinland-pfälzischen Hochschule für Finanzen in Edenkoben finanziert werden.

Dafür hatten die Absolventen in den drei Jahren ihres Studiums insgesamt 4000 Euro gesammelt. Weil Corona-bedingt die Fete in der Festhalle in Landau abgesagt wurde, entschlossen sich die jungen Frauen und Männer, das Geld für soziale Zwecke zu spenden. Im Namen der Trierer Studenten überwies Denise Gouin 500 Euro an die Villa Kunterbunt. Die anderen jeweils mit der gleichen Summe bedachten Institutionen sind: Vier Pfoten, Verein für Menschen mit Behinderung Neuwied, Bayerstiftung Edenkoben, Stefan-Morsch-Stiftung, Greenpeace, Kinderhospiz Sterntaler und die Deutsche Kinderkrebsstiftung.