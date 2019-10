Verkehr : Abstand halten und Licht an: Tipps fürs Fahren bei Regen

Trier/Saarburg Nach langer Trockenheit herrscht derzeit Dauerregen und damit ein erhöhtes Risiko im Verkehr.

In den vergangenen Wochen kam es in Trier und im Kreis Trier-Saarburg zu mehreren Autounfällen auf regennasser Fahrbahn. Erst am Mittwochnachmittag staute sich im Trierer Stadtgebiet und am Moselufer der Verkehr, weil eine 26-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und einen Unfall verursacht hatte (der TV berichtete). Die junge Frau war laut Polizei wegen des mangelhaften Zustands ihrer Reifen ins Rutschen geraten.